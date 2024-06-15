バーバリー 長財布 ノバチェック柄 ガマロ 二つ折り ロゴ型押し ベージュ

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商品詳細
バーバリーの長財布です。ノバチェック柄のシンプルで薄手お財布です。内側のれざーぶぶんにすれの跡がありますが、大きく目立つようなものはありません。BURBERRYLONDONバーバリーロンドン長財布ロゴ型押しガマロノバチェックレザーブラウンベージュ茶色約(W18.5H.9.5D.2)cmカラー···ベージュ柄・デザイン···チェック財布形···長財布
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