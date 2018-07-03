C04154F 未使用品 ARALDI 1930 長財布 グラデーショングレー

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商品詳細
未使用品ARALDI1930レザーウォレット長財布グラデーショングレーアラルディメンズ5F27/C04154F/HMAR24/色：グラデーショングレーサイズ：縦：9cm横：18.7cm素材：レザー生産国：イタリアコメント：カード収納×12、札入れ×1、小銭入れ×1、オープンポケット×1です。状態説明：展示のみの未使用品です。箱はございません。小キズ、薄いスレがございます。
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