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C04154F 未使用品 ARALDI 1930 長財布 グラデーショングレー
商品番号 A80378944523
商品名

C04154F 未使用品 ARALDI 1930 長財布 グラデーショングレー
ブランド名 Asmall
特別価格 税込 2,280 円
在庫状況 あり

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商品詳細

未使用品ARALDI1930レザーウォレット長財布グラデーショングレーアラルディメンズ5F27/C04154F/HMAR24/色：グラデーショングレーサイズ：縦：9cm横：18.7cm素材：レザー生産国：イタリアコメント：カード収納×12、札入れ×1、小銭入れ×1、オープンポケット×1です。状態説明：展示のみの未使用品です。箱はございません。小キズ、薄いスレがございます。
http://narcologia.ru/goods/sci-fi539847.html
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