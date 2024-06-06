ヤマハ　レスポールタイプ　ネック補修あり　ジャンク

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商品詳細
ヤマハのレスポールタイプギターです。アンプに繋いで音が出ました。ネック折れの補修がなされていますが、現状演奏には支障はありません。その他経年による傷無数にあります。傷多く状態も難ありですがチューニングは安定しています。
http://narcologia.ru/goods/conception178657.html
http://narcologia.ru/goods/smear586204.html
http://narcologia.ru/goods/cryptographic473637.html
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