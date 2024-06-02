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J.CREW ジェイクルー 太畝 コーデュロイパンツ
商品番号 U10484464564
商品名

J.CREW ジェイクルー 太畝 コーデュロイパンツ
ブランド名 ジェイクルー
特別価格 税込 2,730 円
在庫状況 あり

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商品詳細

プロフィールご確認の上コメント、購入よろしくお願いします。古着J.CREWジェイクルー太畝コーデュロイパンツサイズ33×30ウエスト39丈97股上26股下70わたり36裾24色キャメルj.crewの太畝コーデュロイパンツ。綺麗なキャメルカラーでゴールデンサイズ。シルエットの良い定番のアイテム。年代物になるので理解ある方のみお願いします。他にもストリート、スケーター、アメカジなど様々な商品出品していますので是非ご覧ください。90s80s90年80年　古着　一点物　ビンテージ　オールド　ヴィンテージ　ストリート　スポーツ　アート　音楽　ヒップホップ　バンド　ロック　アメカジ　j.crewコーデュロイパンツ
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