90s USA製 PoohプーＴシャツ XL 赤 レッド ディズニーワーナー

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90sUSA製Disneyディズニー、PoohヴィンテージＴシャツ。Poohオフィシャルタグ、裾袖ダブルステッチ。©︎Disneyタグ記載Asmackeralofthis.Asmackeralofthat.貴重なXLサイズにプリントのやれ感、生地のフェードといい雰囲気のある１枚です。COLOR レッドSIZEXL素材:100%COTTONMADEINUSA肩幅66.0cm袖丈17.5cm身幅65.5cm着丈69.0cm他にも多数出品しております。#CWS古着是非ご覧下さい。※手作業による平置き採寸の為、多少の誤差が生じる場合がございます。※近距離の写真におきまして、撮影環境等で微妙な色の誤差、またご覧になられるPC環境によっても色目の差異がございます。※汚れが複数の場合、写真に載せられない為割愛させて頂くことがあります。※古着に関しての小傷や汚れでの返品は一切お断りしております。商品の性質としてご理解いただきますようお願い致します。カラー···レッド袖丈···半袖柄・デザイン···プリント（ロゴなど）ネック···クルーネック季節感···春、夏、秋、冬#ミッキーマウス#ミニーマウス#ドナルドダック#グーフィー#デイジーダック#プルート#チップ#トゥイーティー#TweetyBird#Tweety#ワーナーブラザース#エンターテインメント#WarnerBros#Entertainment#ルーニーテューンズ#LooneyTunes#ワイリーコヨーテ#WileE#Coyote#タズマニアンデビル#TasmanianDevil