バンドTシャツ リメイク

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商品詳細
大阪の古着屋で購入致しました。元々Tシャツだったものをリメイクしたみたいで、海外限定のレア物です。欲しい方はお早めに！購入の前に一言お願いします！
http://narcologia.ru/goods/reproduce501055.html
http://narcologia.ru/goods/stair24200.html
http://narcologia.ru/goods/marshal143680.html
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