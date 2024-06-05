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McDonald's 激レア　コレクター　USA製　Tシャツ
商品番号 D51547328528
商品名

McDonald's 激レア　コレクター　USA製　Tシャツ
ブランド名 Dsmall
特別価格 税込 3,528 円
在庫状況 あり

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商品詳細

McDonald'sマクドナルド　キャラクターTシャツ半袖かなりレアなオリジナルタグ前には全員のプリントがかなり可愛いです。左袖には　McDonaldsとプリント、後ろには首元にもプリントSUNBREEZESURFmadeinUSAアメリカ製　激レア【カラー】赤色　ボディはanvilです。【サイズ】M素人採寸着丈は約62センチで身幅は約53センチです。【状態】使用回数は3回ほどでプリント部分かすれなども少なく綺麗な状態だと思いますが、古着　ヴィンテージものなので神経質な方はご遠慮ください。返品は出来ません。メンズ、レディース、ユニセックスハンバーグラー　バーディードナルド　フライキッズ　フライガイグリマス　　フライガール　スピーディー　90年代ビンテージヴィンテージオールドレトロmcdonaldマックマクド企業ハンバーガーアメカジハッピーセットENJOYSURF!アメリカ古着　ヴィンテージ　90s
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