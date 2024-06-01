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BE@RBRICK/ベアブリック シリーズ27 10体セット まとめ売り
商品番号 W97680885250
商品名

BE@RBRICK/ベアブリック シリーズ27 10体セット まとめ売り
ブランド名 ベアブリック
特別価格 税込 5,400 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ベアブリックシリーズ27100%の10体まとめ売りになります。あくまで、中古品、個人保管品ですので、神経質な方はご遠慮下さい。一定期間、日陰の場所で飾り、その後は暗所な場所で保管しておりました。一部のカードに日焼けや折れがございます。また一部の本体に細かいキズがございます。状態は写真でご確認下さい。神経質な方はお控え下さい。即購入okです。medicomtoyメディコムトイBE@RBRICKベアブリックシリーズ27BASICJELLYBEANFLAGHORRORCUTEANIMALARTISTHERO進撃の巨人ヌイグルマーZ忌野清志郎タイガーマスクDFACE
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