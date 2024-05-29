LOEWE/パズルステッチ バイフォールド ウォレット

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商品詳細
半年ほど使用しておりましたが、別の財布へ変えたため出品いたします。ご質問等ございましたらコメントの方までよろしくお願いします。※写真はiPhoneのノーマルカメラで撮影し、加工等は施しておりません。象徴的なパズルバッグの幾何学模様にインスパイアされたバイフォールドウォレット。コントラスト色のステッチ入り。モデルID:C510302X03定価：¥73,700財布形···二つ折りカラー···ブラック素材···本革
http://narcologia.ru/goods/smear112004.html
http://narcologia.ru/goods/recycling838014.html
http://narcologia.ru/goods/freshman160156.html
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