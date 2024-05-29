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LOEWE/パズルステッチ バイフォールド ウォレット
商品番号 L82520999122
商品名

LOEWE/パズルステッチ バイフォールド ウォレット
ブランド名 ロエベ
特別価格 税込 17,500 円
在庫状況 あり

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商品詳細

半年ほど使用しておりましたが、別の財布へ変えたため出品いたします。ご質問等ございましたらコメントの方までよろしくお願いします。※写真はiPhoneのノーマルカメラで撮影し、加工等は施しておりません。象徴的なパズルバッグの幾何学模様にインスパイアされたバイフォールドウォレット。コントラスト色のステッチ入り。モデルID:C510302X03定価：¥73,700財布形···二つ折りカラー···ブラック素材···本革
http://narcologia.ru/goods/smear112004.html
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