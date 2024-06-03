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excy formal 蝶ネクタイ　グレー　ダークグレー　ネクタイ
商品番号 X86203464285
商品名

excy formal 蝶ネクタイ　グレー　ダークグレー　ネクタイ
ブランド名 Xsmall
特別価格 税込 1,665 円
在庫状況 あり

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商品詳細

試着のみ使用しましたexcyformalというブランドの蝶ネクタイです結婚式で使用しようと思い購入しましたが思っていた色と違った為出品しましたシルバーというよりダークグレーに近い色味だと思います。商品コードBF-508定価6050円でした。柄・デザイン···無地素材…拝絹地カラー···グレー
http://narcologia.ru/goods/reflector389264.html
http://narcologia.ru/goods/parenthesis101544.html
http://narcologia.ru/goods/choice930085.html
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