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- 1.050℃ Tシャツ カード付 完売品 滝沢秀明
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商品詳細
1.050℃のTシャツ、Lサイズです。一緒に入っていたカード付きです。（写真2枚目）完全受注生産、完売品の為、希少です。新品・未使用です。未開封の為、中は確認してません。半分におってネコポスでの発送になります。返品はお受け出来ません。ご理解の上、ご購入下さい。カラー...ホワイト
http://narcologia.ru/goods/calling162550.html
http://narcologia.ru/goods/monophonic548512.html
http://narcologia.ru/goods/browse137991.html
完全受注生産品❣️1050℃ 滝沢秀明 タッキー Tシャツ 白 L 男女兼用
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