1.050℃　Tシャツ　カード付　完売品　滝沢秀明

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1.050℃のTシャツ、Lサイズです。一緒に入っていたカード付きです。（写真2枚目）完全受注生産、完売品の為、希少です。新品・未使用です。未開封の為、中は確認してません。半分におってネコポスでの発送になります。返品はお受け出来ません。ご理解の上、ご購入下さい。カラー...ホワイト