PORTER*SNOOPY. ウォレット　ネイビー

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＊商品到着後、理由や連絡なく受け取り評価を2日以上出来ない方は購入ご遠慮くださいW:135mm/H:95mm/D:0mm70g表：ナイロンツイル（ポリエステル綿ボンディング加工）裏：ポリエステルタフタストーリーのあるモノを世界に向けて発信するデザインカンパニー「SPECIALPRODUCTDESIGN」が手掛ける、ポーターに扮した「スヌーピー」がアイコンになった「JOEPORTER（ジョーポーター）」。ブラック・ネイビーのナイロンツイルにJOEPORTERのワンポイントの刺繍が施されたアイテムです。鮮やかなイエローの裏地には、JOEPORTERのコミック風の柄がプリントされています。3つ折り仕様のウォレットです。内装の仕様も充実しており、使いやすさ抜群のウォレットです。二重リングが取り付けられ、ウォレットコードなどを付けてカスタムすることも可能です。#porter#peenuts#snoopy