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ヴィンテージ　バンダナ　RN14193 ペイズリー
商品番号 V17359270813
商品名

ヴィンテージ　バンダナ　RN14193 ペイズリー
ブランド名 ヴィンテージ
特別価格 税込 1,225 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ヴィンテージ・バンダナ60sペイズリー◆商品詳細RN：RN14193サイズ詳細縦：50ｃｍ横：53ｃｍ状態・コンディション/良好カラー：レッド素材：コットン100%MadeinU.S.A(3辺がシングルステッチ1辺セル）デッドストック他にもバンダナたくさん出品しています。
http://narcologia.ru/goods/injure212567.html
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