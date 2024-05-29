Paul Smith ポールスミス 二つ折り財布　マルチストライプ★未使用品

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ポールスミスの二つ折り財布です。サイズ：縦9cm×横11ｃｍ（素人採寸につき若干の誤差はご容赦ください）色：ブラック付属品：保管袋.箱素材：牛革新品・未使用品ですがタグ等はありません。保管時の細かい傷が少しあります。自宅保管しておりましたのでご理解のうえご購入お願いいたします。※細かいデザインなどは写真にてご確認くださいＰＣの環境、フラッシュにより画像の色と実物の色が若干異なる場合がございます。ご了承ください。ご不明点はご質問ください。