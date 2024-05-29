Salvatore Ferragamo フェラガモ 財布 二つ折り レザー

カラー···ブラック柄・デザイン···無地財布形···二つ折り表面に僅かな小傷があります。横11 縦9.5 奥行2.5(cm)（簡易測定のため、若干の誤差があるかもしれません）シリアルナンバーKD-66-8987多少の使用感がありますが、全体的には良好な状態に感じます。上記の点に気を付けて頂ければ、気持ちよくお使い頂けると思います。



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