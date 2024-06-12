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極美品✨PRADA 長財布　メタル　ロゴ　サフィアーノ　ブラック　2M0836
商品番号 C92850170587
商品名

極美品✨PRADA 長財布　メタル　ロゴ　サフィアーノ　ブラック　2M0836
ブランド名 プラダ
特別価格 税込 7,830 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧いただきありがとうございます。お値下げ希望の方はご希望額をご提示ください。【アイテム】PRADAプラダ　サフィアーノ　サフィアーノメタル　ブラック　黒色　ロゴ金具　メタルロゴ　レザー　ビジネス　ブラック　長財布　ロングウォレット二つ折り長財布コインケース　コインパース付き　小銭入れ付き　革SAFFIANOシルバーロゴ　メンズ　レディース　ユニセックス　シルバー金具　現行2M0836【状態】目立った傷や汚れ等なくまだまだ長く綺麗にお使いいただけます♪※あくまでも素人検品のUSED品ということをご理解の上、ご購入をお願い致します。状態は写真でご確認ください。検品の見落としなどがある場合がございます。【サイズ】縦:9cm横:19cmマチ:2cm※平置き実寸となります。多少の誤差は予めご了承ください。※梱包済みのため、着画はアップできません。【仕様】・ファスナー付き小銭入れ×1・札入れ×1・カード入れ×13・フリーポケット×4【カラー】NEROネロ　ブラック黒【素材】レザー　本革【配送】簡易包装で基本的に1〜2日で発送いたします。都合上、遅れる場合がございますのでご了承ください。【付属品】箱、カード【購入先】ブランド品を扱っている大手リサイクルショップ※日本流通自主管理協会加盟店（AACD）※正規品であることを確認しておりますのでご安心下さい。※万が一偽物であった場合は返金対応させて頂きますのでご安心下さい。管理番号:092509280.250
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