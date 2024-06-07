シャネル ネクタイ ココマーク ストライプ 赤系 シルク100% 光沢感 肉厚

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シャネルネクタイココマークストライプ赤系シルク100%光沢感肉厚■ブランドシャネルCHANEL■サイズ（cm）∟大剣先:約8.5∟小剣先:約4.5■色(カラー)赤色系 レッド※写真をご覧下さいませ。■素材シルク100%■状態小剣部分に型崩れがありますが大剣は綺麗な状態であり、まだまだご使用頂けます。■購入場所中古ブランドオークションストア※値下げ交渉OKです！即決で購入して頂けるなら出来る範囲内で対応いたします。※即購入OK、コメント無しOKです。※カラーにつきましては使用しているスマホやモニターで若干見え方が変わってしまう可能性があります。※あくまで中古品であるため神経質な方はご遠慮ください。※鑑定済みの企業向け中古ブランド市場にて購入している為、真贋には問題ないと認識しておりますが、万が一偽物があった場合は、返金対応させて頂きますのでご安心ください。#YSNのネクタイ管理番号:230904-04カラー···レッド