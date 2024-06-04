STUSSY ARCH STRAPBACK CAP

STUSSYのARCHSTRAPBACKCAPです。一目見てわかる、好デザインのキャップです。カレッジロゴのフォントであしらわれた、STUのロゴ刺繍が、非常に良い雰囲気を出しています。程よいいなたさと絶妙なクラシック感のあるキャップに仕上がっています。古着に合わせてもらうとより、キャップの良さが生きるかと思います！ボディのカラーとロゴ刺繍のカラーの好配色も見逃せません、男子問わずおすすめのキャップです。目立った汚れはありません。一般的な古着のコンディションです。(神経質な方はご購入ご遠慮ください)サイズはフリーサイズです。(アジャスターで調整可能です)被りはやや深め〜深めのつくりです。eddiebauer70s80s90sパタゴニアウールリッチヴィンテージビンテージアメリカ製アウトドアキャンプvintageLLBEANLLビーンランズエンドデニムビンテージvintage90年代50s60snorollノーロールmin-nanocomfortablereasonwonderlandsundaysbestpolarBRONZE56KALLTIMERSwhateveriggypalacethegoodcompany700fill1ldkcarharttgoofycreationPaletowncomfortablereasonl.l.beanused古着ラルフローレンpoloアメカジah.hpopeyeビッグシャツpoloralph長谷川昭雄ahbeamsMLBMLBキャップ企業モノカレッジロゴ柴田ひかり在原みゆ紀スーベニアクーパーズタウン



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