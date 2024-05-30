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ヴィンテージ　シルバー925シグネットリング
商品番号 L72074585155
商品名

ヴィンテージ　シルバー925シグネットリング
ブランド名 ヴィンテージ
特別価格 税込 1,554 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ヴィンテージシルバー925シグネットリングサイズ　15号ガーネットの石がトップに入っております。若干の歪みがございますがサイズに影響ございません。材質···シルバー
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