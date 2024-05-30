ナイキ エアマックス90 CZ7918-600

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商品詳細
ナイキエアマックス90CZ7918_600NIKEABCマートで購入し1、2回しか履いていないものになります！もともと自分は26.5でサイズが残ってなく購入しましたが足が痛くなるので売り出すことにしました！状態はとてもきれいです！NIKEが好きな方どうぞ！
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