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anrealage 「time期」セットアップ　2012aw
商品番号 T96935557928
商品名

anrealage 「time期」セットアップ　2012aw
ブランド名 アンリアレイジ
特別価格 税込 5,740 円
在庫状況 あり

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商品詳細

こちらはanrealage2012awtime期のセットアップになります。当時本店にて購入しました。丁寧に着用していたので状態はとても良くまだまだ着用できますが、サイズアウトしてしまった為出品に至りました。細部にまで拘りとてもデザイン性がある商品です。サイズは上下ともに1となってます。☆ジャケット着丈64cm肩幅40cm身幅46cm袖丈62cm☆パンツウエスト81cm総丈99cm股下72cmワタリ幅30cm裾幅19cm季節感···秋、冬カラー···グレー
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