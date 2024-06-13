anrealage 「time期」セットアップ　2012aw

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こちらはanrealage2012awtime期のセットアップになります。当時本店にて購入しました。丁寧に着用していたので状態はとても良くまだまだ着用できますが、サイズアウトしてしまった為出品に至りました。細部にまで拘りとてもデザイン性がある商品です。サイズは上下ともに1となってます。☆ジャケット着丈64cm肩幅40cm身幅46cm袖丈62cm☆パンツウエスト81cm総丈99cm股下72cmワタリ幅30cm裾幅19cm季節感···秋、冬カラー···グレー