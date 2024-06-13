ワイルドウッド 銀爪大フェザー 全金フェザー ネックレスチェーン セット

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商品詳細
WildWoodワイルドウッド銀爪大フェザー全金フェザー金メタル付きクロスネックレスチェーン定価20万円程です。素材K18silver925サイズチェーン全長51cm銀爪付きフェザー縦6.2cm横1.4cm全金フェザー縦3.4cm横0.7cm総重量31g付属品なし状態目立つ傷や汚れ無く全体的に良好です。国内正規店で購入しました。値下げは出来ません。メンズレディースユニセックスsilver925シルバーアクセサリーペンダントトップネックレスインディアンジュエリー材質···シルバーカラー···シルバー
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