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ワイルドウッド 銀爪大フェザー 全金フェザー ネックレスチェーン セット
商品番号 V88919313440
商品名

ワイルドウッド 銀爪大フェザー 全金フェザー ネックレスチェーン セット
ブランド名 Vankle
特別価格 税込 35,139 円
在庫状況 あり

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商品詳細

WildWoodワイルドウッド銀爪大フェザー全金フェザー金メタル付きクロスネックレスチェーン定価20万円程です。素材K18silver925サイズチェーン全長51cm銀爪付きフェザー縦6.2cm横1.4cm全金フェザー縦3.4cm横0.7cm総重量31g付属品なし状態目立つ傷や汚れ無く全体的に良好です。国内正規店で購入しました。値下げは出来ません。メンズレディースユニセックスsilver925シルバーアクセサリーペンダントトップネックレスインディアンジュエリー材質···シルバーカラー···シルバー
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