ポールスミス　ブレスレット

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商品詳細
ポールスミスブレスレット何年か前に購入。気に入っていたのでよく着けていました。細かいキズありです。よろしくお願いします。
http://narcologia.ru/goods/Persia593088.html
http://narcologia.ru/goods/reproduce874055.html
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