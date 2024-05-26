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クロムハーツ タイニーE ゴールド ダイヤモンド リング
商品番号 S92788782314
商品名

クロムハーツ タイニーE ゴールド ダイヤモンド リング
ブランド名 クロムハーツ
特別価格 税込 49,500 円
在庫状況 あり

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商品詳細

クロムハーツCHROMEHEARTS■【22KTNYECHPLSDIA】タイニーECHプラスダイヤモンドゴールドリングアフターダイヤになります。カラー：ゴールド×クリアサイズ：約11号素材：22Kゴールド×ダイヤ付属品：なし状態ランク：7/10状態コメント：目立った傷、汚れございません。お気持ち程度のお値引は考えてますので相談ください。カラー...ゴールド装飾...ダイヤモンド
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