クロムハーツ タイニーE ゴールド ダイヤモンド リング

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商品詳細
クロムハーツCHROMEHEARTS■【22KTNYECHPLSDIA】タイニーECHプラスダイヤモンドゴールドリングアフターダイヤになります。カラー：ゴールド×クリアサイズ：約11号素材：22Kゴールド×ダイヤ付属品：なし状態ランク：7/10状態コメント：目立った傷、汚れございません。お気持ち程度のお値引は考えてますので相談ください。カラー...ゴールド装飾...ダイヤモンド
http://narcologia.ru/goods/reproduce880155.html
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