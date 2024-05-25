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【STANLEY GUESS】シェル in ティアドロップ ペンダントトップ
商品番号 R22223164462
商品名

【STANLEY GUESS】シェル in ティアドロップ ペンダントトップ
ブランド名 スタンリーゲス
特別価格 税込 12,516 円
在庫状況 あり

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商品詳細

生産終了品【STANLEYGUESS】スタンリーゲスシェルインティアドロップペンダントトップ【MATL】SILVER925・SHELL【付属品】無し【参考価格】約90,000程※美品ですがシルバー特有の小キズ有り、気になる方はご購入をお控えください。スタンリーゲス直筆のエングレイビング入りです。ティアドロップのデザインにシェルをセッティングした、シンプルかつ上品な仕上がりになっています。シェル・ウッドは個体差があり、スタンリーゲス直筆でEGVを入れていただいた同じ物のない1点物です。サイズも男性女性問わずご使用いただける使いやすいサイズ感です。GUESS爺の来日イベントで購入しエングレイビングを入れていただきました。【FAMILYLOVEPONTENMENT】和訳''家族愛''本年スタンリーゲスが永眠し彼が手掛けたアイテムはさらに希少価値が上がり、各アイテムの高騰が予想されます。☀️画像7のチェーンセットをご希望の方は#SAYFATECOからトップ+チェーンセットをご購入ください。お得なセット価格にて出品しています。￥59,600→￥49,500シルバーシルバーアクセサリーシルバーネックレスネックレスネックレスメンズネックレスレディースネックレスチェーンネックレストップ材質...シルバーカラー...シルバー装飾...貝殻材質...SV925
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