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★値下げOK★GANZOガンゾ　二つ折り財布 革
商品番号 G59067911744
商品名

★値下げOK★GANZOガンゾ　二つ折り財布 革
ブランド名 ガンゾ
特別価格 税込 2,280 円
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商品詳細

ご覧頂きありがとうございます。コメント無し即購入OKよろしくお願い致します。88#nao取り扱い商品一覧　←宜しければこちらもお願い致します。メーカー　GANZOガンゾ商品　二つ折り財布状態　B多少使用感あります。多少スレ、内側多少汚れあります。色　ブラック画像を確認をよろしくお願い致します。多少の値下げは検討しますが専用のページは申し訳ございませんがお作りしません。サイズは素人寸法になります。商品発送は小さい商品は梱包しゆうパケット幅がある商品は梱包しゆうパケットプラスそれ以上大きい商品は梱包しゆうパックで発送致します。S未使用A美品B多少使用感ある商品C使用感あり多少ダメージある商品D使用感がありダメージがある商品ご検討よろしくお願い致します。
http://narcologia.ru/goods/stepchild980952.html
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