インダイリング　K18 印台指輪

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商品詳細
インダイリングサイズは18、5号です。シンプルなデザインです。家の整理中の為出品いたします。昔の物なので薄傷はあります。付属品などはありません。使って頂ける方よろしくお願いします。材質···ゴールドカラー···ゴールド
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