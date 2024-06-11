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kolor 22SS オーバーサイズメッシュブルゾン
商品番号 C57514654114
商品名

kolor 22SS オーバーサイズメッシュブルゾン
ブランド名 カラー
特別価格 税込 22,310 円
在庫状況 あり

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商品詳細

カラー···ブルーなかなか出回る事のない商品ですが着用する機会がないため出品いたします。現在の価格が最終値下げです！シースルーなので中が透けて見えるような仕様になってます。一見普通のブルゾンですがkolorらしさがいろいろ散りばめてあります。サイズは1になります。オーバーサイズになっているのでほとんどの方はこちらのサイズで問題ないかと思われます。
http://narcologia.ru/goods/peroration710915.html
http://narcologia.ru/goods/procurement564633.html
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22SS/オーバーサイズメッシュブルゾン/3/ナイロン/NVY/22SCM-G09111S/シアー/シースルー

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カラー(kolor) 2022年春夏ウィメンズ&メンズコレクション ...

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