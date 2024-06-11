カラー···ブルーなかなか出回る事のない商品ですが着用する機会がないため出品いたします。現在の価格が最終値下げです！シースルーなので中が透けて見えるような仕様になってます。一見普通のブルゾンですがkolorらしさがいろいろ散りばめてあります。サイズは1になります。オーバーサイズになっているのでほとんどの方はこちらのサイズで問題ないかと思われます。



kolor 22SS オーバーサイズメッシュブルゾン



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22SS/オーバーサイズメッシュブルゾン/3/ナイロン/NVY/22SCM-G09111S/シアー/シースルー



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kolor オーバーサイズポロシャツ-



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カラー(kolor) 2022年春夏ウィメンズ&メンズコレクション ...



Kolor 22ss ドッキングブルゾン-



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