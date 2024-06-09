ノースフェイス アンタークティカバーサロフトジャケット

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カラー···ホワイトNA61930長野県白馬のノースフェイス店で購入。ノースフェイス アンタークティカバーサロフトジャケットの出品になります。2シーズン着用しました。タバコ吸いませんのでタバコ臭は大丈夫だと思います。香水なども使用しないので大丈夫だと思います。2023年春にクリーニングに出してありますが古着との事、御理解して頂き再度クリーニング前提でお考えください。写真で状態確認頂きノンクレームでお願い致します。