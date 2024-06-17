ジャスティンデイビス　KIYOHARUコラボクラウンシールド　廃盤　完全限定

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商品詳細
確実本物正規品です♪写真は全て実物です♪JUSTINDAVISKIYOHARUコラボレーションシルバー925\u003cサイズ\u003e縦約32mm/横約29mm清春さんとのコラボペンダントトップです(^-^)/ファンクラブ限定品♪状態は、全体的に綺麗な印象です。廃盤モデルとしては美品♪付属品は、ありません。送料込みは、ネコポスです♪基本的に当日発送しています♪※※17時までに確認できた場合。また、絶対ではありません。・質問する前、購入する前、必ずプロフ読んでください。・値下げ交渉前提価格ではありません。・購入前のコメントは不要です。・極稀に売り切れの時がありますがご了承ください。JUSTINDAVIS他にもお探しの方はこちらから検索(^^)/#testament7ペンダント#testament7ネックレス#testament7
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