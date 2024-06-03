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スエットソン メッシュキャップ
商品番号 X20269339779
商品名

スエットソン メッシュキャップ
ブランド名 ステットソン
特別価格 税込 1,480 円
在庫状況 あり

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商品詳細

2023年の5月頃旅先で購入し、6000円程でした。1回使用したのみですのでかなり美品です。●サイズ：フリーサイズ●その他、注意事項：傷や汚れなどありませんが写真をご確認の上、中古品であるということをご理解いただきご購入をお願いします。#サファリ#メンズキャップ#オーシャンズ
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