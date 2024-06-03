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美品　バズリクソンズ　Nー1デッキジャケット
商品番号 B95809307998
商品名

美品　バズリクソンズ　Nー1デッキジャケット
ブランド名 バズリクソンズ
特別価格 税込 9,870 円
在庫状況 あり

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商品詳細

美品　バズリクソンズ　Nー1デッキジャケット数年前に購入しましたが、あまり着ておらず、断捨離のため、出品します。着丈　約68cm※襟の付根〜裾まで身幅　約56cm肩幅　約48.5cm袖丈　約63cm平置きの素人採寸ですので、多少の誤差はお許しください。中古品を御理解の方のみご検討ください。
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