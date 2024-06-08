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エクスポジション　チャーマー　ナンバー8ジュエリー　k18WG
商品番号 H20751734080
商品名

エクスポジション　チャーマー　ナンバー8ジュエリー　k18WG
ブランド名 Hankle
特別価格 税込 37,799 円
在庫状況 あり

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商品詳細

エクスポジション　チャーマー　ナンバー8ジュエリー　k18WG新品未使用になります。買い付け商品のためラスト1点です。【カラー】ホワイトゴールド【石】ブラックダイヤモンド、ダイヤモンド【素材】K18ホワイトゴールドご購入前必ずコメントください。宜しくお願い致します。STARJEWELRYスタージュエリーSJXエスジェイエックスTENDERLOINテンダーロインex'positionエクスポジションCharmerチャーマーjimy'scharmerジミーズチャーマーEYEFUNNYアイファニーDAMIANIダミアーニNOMBREノンブルTIFFANY\u0026CoティファニーFREDフレッドBloodyMaryブラッディマリーJustinDavis ジャスティンデイビスDEALDESIGNディールデザインArtemisClassicアルテミスクラッシックROYALORDERロイヤルオーダーLIONHEARTライオンハートゆきざき　ノンブル　SJXダミアーニ
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