★美品★ ナイキ　エアハラチ　PRM 26.5センチ　新品未使用品

ご覧いただきありがとうございます。★商品★NIKEAIRHUARACHEPRM26.5センチDV0781-001定価16,500円★商品状態★新品未使用品です！★発送方法★再利用の段ボールに入れて、らくらくメルカリ便で発送予定です。★その他★24時間以内発送、丁寧な梱包を心がけております。気になる点がありましたら、気軽にコメントにてお知らせ下さい。※他サイトでも出品中のため、出品を取り下げる場合がありますのでご了承ください。メインカラー···ブルースニーカー型···ローカット(Low)



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