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商品詳細
11号です。ピンキーリングとして使ってました。２連にして使うとおしゃれです。レディースでも、メンズでも。pinkieringピンキーリングsilver材質···シルバーカラー···シルバー
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