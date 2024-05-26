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未使用級　LOEWE ロエベ　長財布　アマソナ　札入れ　アナグラム型押し　黒
商品番号 E66172283614
商品名

未使用級　LOEWE ロエベ　長財布　アマソナ　札入れ　アナグラム型押し　黒
ブランド名 ロエベ
特別価格 税込 2,730 円
在庫状況 あり

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商品詳細

●商品未使用級LOEWEロエベ　長財布　2つ折り財布　札入れ　カード入れカードケース　コンチネンタルウォレット　アマソナ　レザー　シボ革　アナグラム型押し●カラー黒　ブラック●購入先ブランド正規店、又はAACD日本流通自主管理協会等●付属品本体のみ●状態未使用レベルで状態がいいと思います！詳細は写真にてご確認をお願い致します！※中古品のため神経質な方はお控えくださいませ。他にも財布やバッグ等のアイテム出品してますので是非ご覧ください！！#アパHOUSEアイテム一覧
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