新品未使用 ポーター フック付き コインケース マジックテープ　ブラック

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商品詳細
新品未使用タグ付きポーターPORTERンパクトコインケースフック付き￼マジックテープ カラー ブラックサイズ 横約8cm、縦約9.5cm、マチ約2cm仕様 マジックテープ開閉式ブロックチェック素材 ナイロンコンパクトなコインケースです。フック付きなのでベルトループやバッグに付けることができます。タグ付きですが、タグが折れてしまっています。写真でご確認ください。新品未使用ですが、一度人の手に渡ったものなのでご理解いただいた上でご購入お願いいたします。
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