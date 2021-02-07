vivienne westwood レザーグローブ レザー手袋

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◆商品説明◆ヴィヴィアンウエストウッドのメンズレザー手袋。ダークグリーン、紫ステッチです。サイズ 25ぐらいです。手の甲、横10センチ、手首幅10.5センチ、中指長さ9.5センチになります。多少の誤差はお許しください数回しか着用しておらず、目立つシミや汚れはありません。まだまだ気持ち良く着ていただけると思います。中古品であることをご理解いただける方のご購入をお願い致します。◆カラー◆ダークグリーン※素人採寸のため誤差はご了承ください。※トラブルを未然に防ぐため、ご不明点は購入前にコメントいただけますようお願いいたします。※あくまでも個人管理の古着となりますので、古着に慣れていない方、神経質な方、新品をお求めの方はご購入をお控えください。※素人検品の為、見落としのわずかなシミ汚れ等ある場合がございます。その可能性も含めたお値段になっておりますので、多少なりとも汚れやわずかなキズなど気にされる方はご購入をお控えくださいますようお願い申し上げます。※発送時は圧縮してなるべくコンパクトな状態で梱包します。ご理解のほどよろしくお願いいたします。カラー···ブラック素材···本革タッチパネル···タッチパネル対応手袋形···5本指メゾンマルジェラMAISONMARGIELAMaisonMargielaアーカイブイッセイミヤケisseymiyakemeny-3YohjiYamamotoドールpradaperverzeakikoaokikotohayokozawamameコムデギャルソンヨウジヤマモトunusedアンユーズドstudiousストゥディオスneonsignネオンサインURUウルFACETASMファセッタズムBEDj.w.FORDベッドフォードHenderSchemeエンダースキーマLADMUSICIANラッドミュージシャンCaselyHayfordケイスリーヘイフォードkolorカラーsacaiサカイsunseaサンシーname.ネームCOMMEdesGARCONSコムデギャルソンNEONSIGNネオンサインcrepusculeクレプgスキュール