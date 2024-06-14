  • こだわり検索
ショッピングガイド
はじめてのお客様へ
ご利用ガイド
品質とサービス
コンシェルジュに相談
FAXでのご注文
Paul Smithジップストローグレイン2 長財布 チョコレート
商品番号 J28864436445
商品名

Paul Smithジップストローグレイン2 長財布 チョコレート
ブランド名 ポールスミス
特別価格 税込 5,088 円
在庫状況 あり

在庫状況について


数量：

ご購入前にご確認ください(商品・ブランドボックスについて)

返品・交換について

お気に入りに追加

お気に入り追加済

商品詳細

柄・デザイン···無地財布形···長財布素材···牛革お色はブラウン使用期間は1年ですが、自宅でカード入れにしており、外に出て使用したのは一度のみの美品です。ただ写真2.3枚目の通り、角度によっては少し傷が分かりますのでお安くお譲りいたします。3万円ほどで購入したと思いますが今も楽天を見ると3万円ほどで販売しているようでした。縦約10cm横約20cm厚み約2.5cm※素人採寸です札入れ2、ジップ小銭入れ1、カードポケット12箱おつけします。【発送方法】匿名配送のメルカリ便を予定。タイミングによってご購入後でもゆうゆうメルカリ便からくらくメルカリ便かを変更させていただく場合がございます。ご指定ありましたら対応しますので購入前にコメント下さいませ。【梱包について】簡易包装です。ショップ内、他にも色々出品しております。同時購入でお安くできるものもありますのでぜひご覧下さいませ☆このままのお値段で宜しければコメントなしの購入OKです(^^)
http://narcologia.ru/goods/freezer281598.html
http://narcologia.ru/goods/ambassador354906.html
http://narcologia.ru/goods/update385895.html

Paul Smithジップストローグレイン2 長財布 チョコレート
Paul Smithジップストローグレイン2 長財布 チョコレート - 長財布

Paul Smithジップストローグレイン2 長財布 チョコレート
Paul Smithジップストローグレイン2 長財布 チョコレート - 長財布

Paul Smithジップストローグレイン2 長財布 チョコレート
Paul Smithジップストローグレイン2 長財布 チョコレート - 長財布

Paul Smithジップストローグレイン2 長財布 チョコレート
Paul Smithジップストローグレイン2 長財布 チョコレート - 長財布

Paul Smithジップストローグレイン2 長財布 チョコレート
[ポールスミス] 名入れ可 ジップストローグレイン 873219 PSC78

Paul Smithジップストローグレイン2 長財布 チョコレート
あすつく】 ほぼ未使用 - limtreforeningen.no 新作 ポールスミス ...

Paul Smithジップストローグレイン2 長財布 チョコレート
Amazon | [ポール・スミス] 財布 2つ折り財布 メンズ ジップストローグレイン 873219 P784 ダークブラウン(チョコ) | Paul Smith(ポールスミス) | 財布

Paul Smithジップストローグレイン2 長財布 チョコレート
ポールスミス メンズ 財布 長財布 ラウンドファスナー長財布 Paul ...

Paul Smithジップストローグレイン2 長財布 チョコレート
[名入れA筆記体] ポールスミス Paul Smith 正規品 本革 シティエンボス ラウンドファスナー 長財布 チョコ ロングウォレット (名入れあり, チョコ)

Paul Smithジップストローグレイン2 長財布 チョコレート
Paul Smith(ポールスミス) / ジップストローグレイン2/ラウンドジップ ...

Paul Smithジップストローグレイン2 長財布 チョコレート
[ポールスミス] 名入れ可 ジップストローグレイン 873219 PSC78

Paul Smithジップストローグレイン2 長財布 チョコレート
Paul Smith(ポールスミス) / ジップストローグレイン2/ラウンドジップ ...

Paul Smithジップストローグレイン2 長財布 チョコレート
ポールスミス メンズ 財布 長財布 ラウンドファスナー長財布 Paul ...

Paul Smithジップストローグレイン2 長財布 チョコレート
Paul Smith(ポールスミス) / ジップストローグレイン2/ラウンドジップ ...

Paul Smithジップストローグレイン2 長財布 チョコレート
Amazon | [ポール・スミス] 財布 2つ折り財布 メンズ ジップストローグレイン 873219 P784 ダークブラウン(チョコ) | Paul Smith(ポールスミス) | 財布

この商品をチェックした人は、こんな商品もチェックしています

ワイルドストロベリー にはこのような商品もございます

narcologia.ru