Paul Smithジップストローグレイン2 長財布 チョコレート

柄・デザイン···無地財布形···長財布素材···牛革お色はブラウン使用期間は1年ですが、自宅でカード入れにしており、外に出て使用したのは一度のみの美品です。ただ写真2.3枚目の通り、角度によっては少し傷が分かりますのでお安くお譲りいたします。3万円ほどで購入したと思いますが今も楽天を見ると3万円ほどで販売しているようでした。縦約10cm横約20cm厚み約2.5cm※素人採寸です札入れ2、ジップ小銭入れ1、カードポケット12箱おつけします。【発送方法】匿名配送のメルカリ便を予定。タイミングによってご購入後でもゆうゆうメルカリ便からくらくメルカリ便かを変更させていただく場合がございます。ご指定ありましたら対応しますので購入前にコメント下さいませ。【梱包について】簡易包装です。ショップ内、他にも色々出品しております。同時購入でお安くできるものもありますのでぜひご覧下さいませ☆このままのお値段で宜しければコメントなしの購入OKです(^^)



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