T083010 evisu エヴィス キーホルダー

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商品詳細
evisuエヴィスウォレットループ キーホルダー譲り受けたものの為、使用期間等の詳細不明。即購入歓迎。中古品となります。写真にて状態確認下さいませ。神経質な方、新品同様を求める方御遠慮下さい。値下げ不可
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