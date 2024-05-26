B202 used silver925 ring リング 指輪 アクセサリー

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たくさんの商品がある中、当方の商品をご覧頂き誠にありがとうございます＾＾※お手持ちの携帯やディスプレイなどにより、色味が多少異なる場合があります。刻印:有/925素材:シルバー925サイズ:17号フロント0.6cmリア0.3cm✖︎着用画像の追加はしておりません✖︎大きさが分かりやすいように合わせた写真を載せておりますが、そちらは目安程度に寸法の方をご参考にご検討くださいませ。又、多少の寸法の誤差はご容赦ください。スレ傷、サビくすみあり。金属アレルギーなどお持ちの方は、申し訳ございませんがご購入をご遠慮くださいませ。◼︎記載するダメージがないと判断したものでも、僅かな傷や歪みサビくすみなど、古いものvintageならではの使用感や味は少なくともございます。古いものvintageに慣れてる方ご購入よろしくお願い致します(˘ω˘)♥︎#KARASUアクセサリー#KARASUリング#KARASUシルバー#KARASU925↑こちらより検索して頂くとよりお好みのものが探しやすいです！#カラスshopと検索保存もよろしくお願いします\\(ˆoˆ)/※系統や春夏秋冬服の分け方についてはあくまでも主観ですので、予めご了承くださいませ。即購入大歓迎です◎複数ご購入される方には僅かながらお値引き可能ですので、ご購入前にコメントより商品名にふってある番号とともにお知らせください＊発送などに関して記載しておりますので、プロフィールも一読して頂けましたら幸いですm(__)mC