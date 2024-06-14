90s MLB サバンナ・サンドナッツ チーム刺繍ロゴ 2トーンBBキャップ

ご覧いただきまして誠にありがとうございます！必ず、プロフィールの注意事項を一読の上、ご購入をご検討くださいませ。〜・商品紹介・〜・ブランドVintage（ヴィンテージ）・カラーグリーン、ベージュ・サイズ頭囲 調節可能（最大62cmほど）高さ 17cmツバ 7cm・状態ヴィンテージ品になります。多少の使用感や擦れ、その他等ございます。こちらの商品は古着になりますので、ユーズド品にご理解のある方のみご検討よろしくお願い致します。・素材表記無し・備考90年代、チームロゴ2トーンキャップ。フロントのロゴチームは、1984年からマイナーリーグのプロ野球チーム、「サバンナ・サンドナッツ」で、現在は「コロンビア・ファイヤーフライズ」と名称が変わっており、MLBのカンザスシティ・ロイヤルズ傘下A級チームになっております。バックのスナップで調節可能です。他にも、ナイロンキャップやベースボールキャップなどのヴィンテージのキャップを出品しておりますので、よろしければご覧ください！→#ra_vintage_cap★当方では主にアメリカやヨーロッパから輸入したヴィンテージ品、ブランド品を扱っております！・主な出品ブランド#メゾンマルジェラ#グッチ#バレンシアガ#プラダ#ボッテガヴェネタ#ストーンアイランド#ポロラルフローレン#バブアー#バラクータ#ニューバランス#ナイキ#アディダス その他、ヴィンテージのアイテムも多数出品しておりますので、よろしければご覧くださいませ！→#rakkyao#90s#90年代#ヴィンテージ#MLB#マイナーリーグ#サバンナ・サンドナッツ#コロンビア・ファイヤーフライズ#カンザスシティロイヤルズ#2トーンキャップ#6パネルキャップ#ベースボールキャップ#ニューエラ#スーベニアキャップ#刺繍ロゴ#ビンテージキャップ#帽子カラー···グリーン形···ベースボール



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