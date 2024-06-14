【おしゃれ】ポロラルフローレン セットアップ ウール スーツ ストライプ

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当方の商品をご覧いただき、ありがとうございます^_^その他のメンズ商品はこちら#mashonlineメンズ商品一覧☺︎︎商品情報☺︎・サイズ表記【XL相当】・ブランド【POLORALPHLAUREN】・素材【ウール98%ポリエステル2%】・色【ブラック】✴︎実寸サイズ✴︎・着丈78cm・身幅57cm・肩幅48cm・袖丈62cm・着丈108.5cm・ウエスト46cm・ヒップ52cm・股上31.5cm・股下74.5cm・わたり29cm・裾幅22.5cm✴︎状態✴︎特に目立ったダメージ等なく、まだまだ着用いただけます☺︎※素人採寸のため、多少の誤差はご了承ください。光の加減で色味が写真によって異なる場合ございます。【補足】プロフィールにて、ご購入の際の注意事項などを説明しております。またお値引き等に関しても記載しておりますので、1度目を通していただけると幸いです(o^^o)商品の検品はきちんと行っておりますが、写真に写りきらない傷やわずかな変色等の見落としがある可能性もございます。できるだけ説明欄に記載するよう心掛けておりますが、新品同様のものをご希望のユーザー様はご購入をお控えください。これからもメンズ、レディース、90’s古着、バッグ等、色々なジャンルの物も出品予定です！よろしければフォローもお願いします☺︎