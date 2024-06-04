未使用 ポロ ラルフローレン ☆ ブライドル レザー カードケース 名刺入れ 紺

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商品詳細
・ロゴの刻印がポイントのブライドルレザーカードケース/名刺入れです。・ブランド POLORALPHLAUREN・カラー ネイビー（画像参照）・素材 ブライドルレザー（本革）・付属品 箱・サイズ 縦幅 約7.7cm(中央部）横幅 約10.8cmマチ 約1.5cm(最大幅）・収納内装 ポケット×3・コンディション未使用品です。（画像参照）※個人保管商品ですので、店舗コンディションをお求めの方はご購入をお控えください。ご理解の上ご購入お願いいたします
http://narcologia.ru/goods/choice421885.html
http://narcologia.ru/goods/mythic103235.html
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