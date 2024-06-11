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バーバリーキーケーキ 新品未使用 美品 良品 ノバチェック 茶ブラウン ベージュ
商品番号 E80552976268
商品名

バーバリーキーケーキ 新品未使用 美品 良品 ノバチェック 茶ブラウン ベージュ
ブランド名 バーバリー
特別価格 税込 5,289 円
在庫状況 あり

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商品詳細

バーバリーキーケース新品未使用箱つきブラウンベージュ美品バーバリーメンズ現行品ネクタイは後程。他にもバーバリー心配レディース財布バーバリー定期入れなども出品しておりますその他バーバリー新品メンズベルトバーバリー新品新品小銭入れバーバリー新品手帳バーバリー新品スカートバーバリー新品ブラウスバーバリーセットアップバーバリーリバーシブルコートバーバリーダウンジャケットバーバリーマフラー色々出品致しますお子様バーバリーフォーマルスカートジャケットネクタイチェックパンツなど出品#素敵なもの色々あります#素敵なもの色々ありますフォーマル※画像16～20枚目はページ内に出品しているため、付属致しません。キーケースのみのお譲りとなりますメンズ◯レディース◯バーバリーキーケース日本製㈱西川新品未使用カラーブラウンベージュ採寸画像記載素人目線ですが、目立つよごれ色褪せ、べたつきなく綺麗に感じます箱は布袋は痛みございますおまけ程度にお考えください。番号カードもございますあくまでも自宅保管のため完璧を、お求めの方は店頭にてご購入お願い申し上げますご質問コメントなし購入◯即時発送◯画像16～19枚目の小物はお譲りに含みません。素材...本革カラー...ブラック
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