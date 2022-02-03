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ニューエラ　better gift shop トロントブルージェイズ
商品番号 A92314048217
商品名

ニューエラ　better gift shop トロントブルージェイズ
ブランド名 ニューエラ
特別価格 税込 1,800 円
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商品詳細

ニューエラ59fiftyのモデルです。色はブルー球団はトロントブルージェイズです。bettergiftshopトロント店で購入したものです。サイズは73/8（58.7cm）です。つば裏はグレー。2.3回被りましたが状態に問題はないです。内側のバンドやバイザーに少し汚れが見受けられます。型崩れしないように丁寧に梱包を致します。発送は注文頂き、1-2日以内には配送致します。宜しくお願い致します
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1/12 10:00 発売 Better Gift Shop x MLB | ニューエラオンラインストア
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