ニューエラ　better gift shop トロントブルージェイズ

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ニューエラ59fiftyのモデルです。色はブルー球団はトロントブルージェイズです。bettergiftshopトロント店で購入したものです。サイズは73/8（58.7cm）です。つば裏はグレー。2.3回被りましたが状態に問題はないです。内側のバンドやバイザーに少し汚れが見受けられます。型崩れしないように丁寧に梱包を致します。発送は注文頂き、1-2日以内には配送致します。宜しくお願い致します