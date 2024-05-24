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【PSA10】 ピカチュウ Vmax UR (vmaxクライマックス）
商品番号 T96484919868
商品名

【PSA10】 ピカチュウ Vmax UR (vmaxクライマックス）
ブランド名 Tsmall
特別価格 税込 3,150 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご閲覧頂きありがとうございます！商品内容ピカチュウvmaxUR（vmaxクライマックス）こちらのPSA10になります。こちら、私自身が鑑定会社に送り、返送されたワンオーナー品になります。psa10ですが、傷が全くないといった完美品をお求めの方はご遠慮下さい。ご不明な点がございましたら、お気軽にお声掛けください！ご購入検討よろしくお願い致します。ボックスパックシングル···シングル種類···ポケモンカード(ポケカ)レアリティ···UR特徴···PSA鑑定
http://narcologia.ru/goods/troupe98911.html
http://narcologia.ru/goods/stage35597.html
http://narcologia.ru/goods/browse398491.html

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