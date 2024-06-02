ご覧頂きありがとうございます！====================================アカウントフォローで商品割引いたします☻ １点購入➡️5％OFF２点以上購入➡️合計金額から10％OFF『フォロー割希望』とコメントいただけると割引価格にお値下げさせていただきます☘️店内全商品対象です◎お好きな商品ございましたら是非この機会にお得に買い物ください:)下記ハッシュタグから他の商品もご覧いただけます。 ⬇️ #Flowershop #FlowerShoes====================================【ブランド】 BIRKENSTOCK／ビルケンシュトック FOOTPRINTS／フットプリンツ【商品詳細】 Vancouverバンクーバー レースアップシューズレザーシューズ【色】 ネイビー(紺)【サイズ】 SIZE：40／L9M7（25.5-26cm） ソール高さ：1.6cm【素材】 本革,レザー【商品説明】BIRKENSTOCKのバンクーバーです。サイズ表記40で25.5〜26cmほどのサイズ感です。廃盤品で現在は手に入らないため、大変レアな商品ではないでしょうか。着用感ほぼなく、美品の状態になります。お探しの方、いかがでしょうか。



廃盤品 BIRKENSTOCK FOOTPRINTS バンクーバー 40 26



廃盤品 BIRKENSTOCK FOOTPRINTS バンクーバー 40 26



廃盤品 BIRKENSTOCK FOOTPRINTS バンクーバー 40 26



廃盤品 BIRKENSTOCK FOOTPRINTS バンクーバー 40 26 - スニーカー



廃盤品 BIRKENSTOCK FOOTPRINTS バンクーバー 40 26 - スニーカー



廃盤品 BIRKENSTOCK FOOTPRINTS バンクーバー 40 26 - スニーカー



廃盤品 BIRKENSTOCK FOOTPRINTS バンクーバー 40 26 - スニーカー



廃盤品 BIRKENSTOCK FOOTPRINTS バンクーバー 40 26 - スニーカー



BIRKENSTOCK ビルケンシュトック バンクーバー - 通販 - pinehotel.info



BIRKENSTOCK ビルケンシュトック バンクーバー - 通販 - pinehotel.info



BIRKENSTOCK ビルケンシュトック 28cm ネイビー 新品 レア-



BIRKENSTOCK Footprints ビルケンシュトック コンフォートシューズ ...



BIRKENSTOCK ビルケンシュトック バンクーバー - 通販 - pinehotel.info



ビルケンシュトック レースの通販 100点以上 | BIRKENSTOCKを買うなら ...



2ページ目 - ビルケンシュトック スニーカーの通販 400点以上 ...