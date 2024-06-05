美品スーツセレクト3ピースSKINNYスーツA5メンズGRAYチェック柄 ...

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商品詳細
値下げ、取り置きはできません。背抜き仕様スリーピースSUITSELECTスキニースーツ上下セットセットアップでも単品でも活躍するスーツ送料無料定価/30800円品番BLS1706タイプ/スリーピース3ピースブランド/スーツセレクトSUITSELECTスーツ/シルエット/スキニーSKINNYサイズ/上下A5メンズ(S～M相当)ジャケット着丈/約67cm肩幅/約42cm身幅/約48cm袖丈/約62cmベスト着丈/後約57cm前約65cm肩幅/約33cm身幅/約47cmパンツウエスト/約80cm股下/約77cm股上/約22cm裾幅/約18.5cm色/灰色グレー柄/チェック神経質な方はご遠慮ください。
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