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★[バギーポート] オイルバケッタ スマホケース 大
商品番号 I94649989739
商品名

★[バギーポート] オイルバケッタ スマホケース 大
ブランド名 Iankle
特別価格 税込 3,013 円
在庫状況 あり

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商品詳細

[バギーポート]オイルバケッタスマホケース大foriPhone11ProMaxBP-DHAM-901革製品特有のスレなどがございますので画像よりご確認くださいませ。登録情報この商品について外装素材レザーこの商品について対応機種：商品詳細をご参照下さい。外寸：縦19cm×横11cm×まち3.5cm　・内寸：縦17.5cm×横9.5cm×まち2cm　・重さ：160g　・ストラップ：縦8cm（幅3cm）/ベルト通し部分：縦4.5cmポケット：オープン×1ヶ所　・メイン開口部：ボタン　・その他：スマートフォン2台収納可能表素材：牛革オイルレザー（オイルバケッタ）◇手ざわり：柔□□□■□硬（※表記は目安です）　・裏地：有り（コットン）MADEINJAPAN(日本製)新品ですが傷など細かい見落としなどもあるかもしれません。完璧を求められる方はご遠慮下さいませ。発送の際は1日から2日と書いておりますが小さい子供がおりますので返答することもございますのでご理解くださいませ(((o(*゜▽゜*)o)))♡特に土日祝の発送は厳しいのでよろしくお願いいたします。最近LAWSONからゆうゆうを出す際に、複数で受付を申し込むと誤送されてしまうことが何度かありましたので、できるだけ郵便局より発送いたします。発送はゆうゆうメルカリ便に設定しておりますが、発送時間発送。場所によってらくらくメルカリ便にて発送する場合もございますので、ご了承よろしくお願いいたします。
http://narcologia.ru/goods/enquire892389.html
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